Michel wurde vor dem Entscheid von der IK-N angehört. Er habe ausgesagt, dass er auf Linkedin im Rahmen eines politischen Dialogs Stellung bezogen habe, hiess es dazu in der Mitteilung. Er sei davon ausgegangen, dass seine Äusserungen durch Meinungsäusserungsfreiheit geschützt seien. Auch habe er sich als Nationalrat geäussert.