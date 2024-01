Beim Stromabkommen wiederum liegt der Mehrheit an einer Lösung mit regulierter Grundversorgung für Haushalte und KMU-Betriebe. Der Verbleib in der Grundversorgung sei dabei für Haushalte und kleine Betriebe anzustreben, heisst es. Auch soll mit der EU ein Vorgehen in Etappen geprüft und gegebenenfalls vereinbart werden.