Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse hatte am Wochenende in einem offenen Brief die Kommissionsmitglieder gebeten, dem Mandat für die Verhandlungen mit den USA in der Version des Bundesrats zuzustimmen. Die Verhandlungen müssten rasch aufgenommen werden. Es sei entscheidend, dem Bundesrat keine Steine in den Weg zu legen.