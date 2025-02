Es sollen strenge Anforderungen an die Produktequalität gelten. Cannabisprodukte dürften nur neutral, ohne Markenelemente, mit Warnhinweisen und Beipackzettel sowie kindersicher verpackt in den Verkauf. Der Verkauf würde einem staatlichen Monopol unterliegen. Cannabisprodukte sollen in einer limitierten Anzahl bei konzessionierten Verkaufsstellen sowie online bei einem einzigen konzessionierten Händler gekauft werden können.