Massgebend sein soll das 3R-Prinzip. Dabei geht es darum, Tierversuche wo möglich zu ersetzen (replace), zu reduzieren (reduce) und zu verbessern (refine) und so die Zahl der Versuchstiere und deren Belastung zu senken. Ebenso will die WBK-N Bestimmungen für mehr Transparenz bei Tierversuchen.