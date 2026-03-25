Eine Minderheit der Kommission lehnte die Änderung ab, weil sie fürchtet, dass damit der Lärmschutz geschwächt werden könnte. Dies in erster Linie deshalb, weil Gerichte keine anderen Regelungen mehr anordnen könnten. Das Geschäft kommt nun als nächstes in den Nationalrat. Danach entscheidet der Ständerat.