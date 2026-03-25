Eine Minderheit der Kommission lehnte die Änderung ab, weil sie fürchtet, dass damit der Lärmschutz geschwächt werden könnte. Dies in erster Linie deshalb, weil etwa das Bundesgericht keine anderen Regelungen mehr anordnen könnte. Das Geschäft kommt nun als nächstes in den Nationalrat. Danach entscheidet der Ständerat.