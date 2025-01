Bisher sind vier Eckpunkte bekannt, an denen sich die Nationalratskommission orientieren will. Erstens will sie die Radio- und TV-Gebühren für die Haushalte per Gesetz senken, zweitens die Unternehmen ganz von der Abgabe befreien. Sie will drittens der Unabhängigen Beschwerdeinstanz (UBI) mehr Kompetenzen einräumen und die SRG viertens verpflichten, vermehrt mit den privaten Medien zu kooperiere - insbesondere im Bereich der Sportrechte.