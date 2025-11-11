Rüstungsindustrie versus Friedensförderung

Nach den Plänen der SIK-N sollen Länder, die ein ähnliches Exportregime wie die Schweiz kennen, selbst dann mit Kriegsmaterial beliefert werden können, wenn sie sich in einem bewaffneten Konflikt befinden, sofern die aussen- oder sicherheitspolitischen Interessen der Schweiz keine Ablehnung erfordern und auch keine ausserordentlichen Umstände vorliegen. Beim Entscheid über ein solches Ausfuhrgesuch müssten ausdrücklich auch die neutralitätspolitischen Interessen der Schweiz berücksichtigt werden.