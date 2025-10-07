100-Prozent-Rabatt bis 2030

Der Bundesrat schlägt dagegen vor, dass er die Tarife ab 2029 und bis ins Jahr 2035 zwar reduzieren können soll, dazu aber nicht verpflichtet wäre. Auch schlägt er maximale statt minimale Rabatte vor - von höchstens 70 Prozent im Jahr 2029, wobei die maximale Reduktion bis 2035 jedes Jahr um zehn Prozentpunkte sinken soll. Im Jahr 2035 betrüge sie damit noch 10 Prozent.