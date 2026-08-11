Ebenso hält die Nationalratskommission daran fest, beim Ersatz bestehender Höchstspannungsleitungen auch weiterhin die aktuellen Bestimmungen zum Schutz vor Lärm und nichtionisierender Strahlung anzuwenden. Nein sagt die Urek-N schliesslich zu dem vom Ständerat eingeführten nachträglichen Bewilligungsverfahren für Leitungen und Transformatorenstationen unter 36 Kilovolt. Sie betont in der Mitteilung, dass von solchen Anlagen erhebliche Gefahren ausgehen könnten, wenn die rechtlichen Vorgaben, etwa zur elektrischen Sicherheit oder zum Umweltschutz, nicht eingehalten werden.