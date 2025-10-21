Eine Höchstspannungsleitung soll künftig nur dann als Erdkabel verlegt werden können, wenn es technische Vorteile bringt, kostengünstiger ist oder der verfassungsmässige Moorschutz dies gebietet, wie die Kommission beantragt. Die Installation von Erdkabeln sei sehr ressourcenintensiv, und Reparaturen könnten sehr lange dauern, so die Argumentation.