Kein «David gegen Goliath» mehr

Die Urek-N will mit der Vorlage verhindern, dass sich in Beschwerdeverfahren Parteien gegenüberstehen, die über sehr unterschiedliche finanzielle Mittel verfügen. Er wolle kein «David gegen Goliath» mehr beim Verbandsbeschwerderecht, begründete Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy (VS) seine parlamentarische Initiative, mit der er die Vorlage ins Rollen gebracht hatte.