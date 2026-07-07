Kooperation von China und Russland beunruhigt

Zu den Bedrohungen sagte Rutte, Russland stecke fast die Hälfte seines Staatshaushalts in seine Kriegsmaschinerie, und die Verteidigungsindustrie arbeite rund um die Uhr. Zudem bauten China und Nordkorea ihre nuklearen Fähigkeiten aus, und auch beim Iran müsse man trotz der Angriffe der USA wachsam bleiben. «Diese Länder arbeiten zunehmend zusammen», sagte Rutte. «Das sollte uns alle beunruhigen.»/aha/DP/mis