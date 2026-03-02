Rutte: Iran seit Jahren reale Bedrohung

Rutte machte zudem klar, dass er die Angriffe auf den Iran uneingeschränkt gutheisst. «Ich halte es für sehr wichtig, was die USA hier gemeinsam mit Israel tun», sagte er und verwies auf die Militärschläge gegen das iranische Atom- und Raketenprogramm sowie die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ajatollah Ali Chamenei. Es sei wirklich entscheidend, dass der amerikanische Präsident Donald Trump diese Entscheidung getroffen habe.