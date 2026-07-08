«Während die Bündnispartner noch an den letzten Details arbeiten, wissen wir bereits, dass diese Investition in Höhe von 27 Milliarden Euro unsere bestehende Infrastruktur für die Lagerung und Verteilung von Treibstoff modernisieren und den Bau neuer Anlagen unterstützen wird, darunter Pipelines in Richtung des östlichen Teils des Bündnisses», sagte Rutte. Über den Fortgang des Vorhabens hatte es zuletzt Unsicherheit gegeben, weil einige Staaten Finanzierungsschwierigkeiten haben./cn/DP/jha