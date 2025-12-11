Berlin, 11. Dez (Reuters) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die Mitgliedstaaten der transatlantischen Allianz eindringlich zu verstärkten Verteidigungsanstrengungen aufgerufen, um einen von Russland geführten Krieg zu verhindern. Dieser könne «von einem Ausmass sein, wie es unsere Grosseltern und Urgrosseltern erlebt haben», sagte Rutte am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz in Berlin. Zu viele Nato-Staaten spürten nicht die Dringlichkeit der russischen Bedrohung in Europa. Sie müssten die Verteidigungsausgaben und die Produktion rasch erhöhen, um einen Krieg dieses Ausmasses zu verhindern.