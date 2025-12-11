Berlin, 11. Dez (Reuters) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die Mitgliedstaaten der transatlantischen Allianz eindringlich zu verstärkten Verteidigungsanstrengungen aufgerufen, um einen von Russland geführten Krieg zu verhindern. Dieser könne «von einem Ausmass sein, wie es unsere Grosseltern und Urgrosseltern erlebt haben», sagte Rutte am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz in Berlin. Zu viele Nato-Staaten spürten nicht die Dringlichkeit der russischen Bedrohung in Europa. Sie müssten die Verteidigungsausgaben und die Produktion rasch erhöhen, um einen Krieg dieses Ausmasses zu verhindern.
«Wir sind Russlands nächstes Ziel», sagte Rutte. Er fürchte, dass zu viele selbstzufrieden seien und die Dringlichkeit nicht spürten. «Die Zeit zum Handeln ist jetzt.» Russland könnte seinen Worten zufolge innerhalb von fünf Jahren bereit sein, militärische Gewalt gegen die Nato anzuwenden. «Der Konflikt steht vor unserer Tür. Russland hat den Krieg nach Europa zurückgebracht. Und wir müssen vorbereitet sein.»
Bundesaussenminister Johann Wadephul forderte auf derselben Veranstaltung von den europäischen Partnern dringend mehr Unterstützung für die Ukraine. Deutschland sei in diesem Jahr zum grössten Unterstützer des Landes bei der Militär- und sonstiger Hilfe geworden, sagte der CDU-Politiker. Mehr Verbündete in Europa müssten dringend nachlegen.