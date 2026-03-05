Der Sprecher verwies darauf, dass die Verteidigungsbereitschaft bereits an diesem Mittwoch unter Beweis gestellt worden sei. «Wie die Welt gestern gesehen hat, hat die Nato ihre Verfahren der ballistischen Raketenabwehr perfekt umgesetzt», erklärte er. In weniger als zehn Minuten hätten Nato-Soldaten die ballistische Rakete identifiziert, ihre Flugbahn bestätigt und die land- und seegestützte Raketenabwehrsysteme für das erfolgreiche Abfangmanöver alarmiert.