Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die militärische Unterstützung für die Ukraine als unzureichend kritisiert und zusätzliche Anstrengungen der Alliierten gefordert. «Die Wahrheit ist, dass das, was wir bisher getan haben, nicht genug ist», sagte der Norweger am Donnerstag kurz vor dem Beginn eines zweitägigen Treffens der Aussenminister der Nato-Staaten in Prag. In den vergangenen Monaten habe man etwa grosse Defizite bei der Bereitstellung von Luftverteidigungssystemen und Munition gesehen.