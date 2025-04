Nato-Generalsekretär Mark Rutte ist zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in die Hafenstadt Odessa gereist. «Die Menschen in der Ukraine haben so viel ertragen - nicht zuletzt den russischen Angriff auf Sumy am Palmsonntag», schrieb Rutte anschliessend auf der Plattform X.