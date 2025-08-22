Selenskyj will Geld für weitere Waffen

Selenskyj wiederum bat um weitere Hilfe bei der Finanzierung der Rüstungsindustrie. Insbesondere bei der Drohnenproduktion habe die Ukraine grosses Potenzial. «Es ist kein Geheimnis, es handelt sich um etwas mehr als sechs Milliarden (US-Dollar)», sagte Selenskyj im Hinblick auf den Finanzbedarf. Der Präsident bezeichnete dabei Drohnen als Waffe Nummer eins. Auch über die Finanzierung von Waffenkäufen in den USA durch die Nato-Staaten sei gesprochen worden. «Wir haben das mit Mark besprochen: es könnte im Monat eine Milliarde (US-Dollar) sein, aber auch etwa 1,5 Milliarden», so der Ukrainer.