Aufrüstung Chinas und Russlands: «Atemberaubendes Tempo»

Die Rüstungsindustrien in China und Russland produzierten Waffen und schweres militärisches Gerät in einem bemerkenswerten - man könne sogar sagen: in einem «atemberaubenden» - Tempo, warnte Rutte. Dies diene nicht nur dazu, auf grossen militärischen Paraden in Moskau oder wie zuletzt in Peking zu prahlen. Russland und China versuchten, aggressiv Einfluss auszuüben und die globale Weltordnung zu verändern, um Freiheit und Sicherheit zu untergraben.