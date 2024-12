Nato-Generalsekretär Mark Rutte warnt davor, die Ukraine in einer Phase der Schwäche in Friedensverhandlungen mit Russland zu zwingen. «Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass Kim Jong Un, Xi Jinping und andere sich High Five geben», sagte Rutte in einer Pressekonferenz zu einem zweitägigen Nato-Aussenministertreffen in Brüssel. Dies könne den nordkoreanischen Machthaber und Chinas Staatschef zu Handlungen bewegen, die auch für die USA und Europäer schlecht seien. «Wenn wir irgendwann zu einem Ukraine-Deal kommen, muss es ein guter Deal sein», betonte Rutte.