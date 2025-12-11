Fall der Ukraine wäre für Europa dramatisch

Zugleich warnte Rutte vor einem Szenario, in dem Russland seinen Willen bekommt und die Ukraine unter russische Besatzung gerät. Putins Streitkräfte würden dann an einer noch längeren Grenze mit der Nato stehen und das Risiko eines bewaffneten Angriffs wäre noch grösser, sagte er. In diesem Fall müsste es gigantische Veränderungen bei der Abschreckung und Verteidigung geben und noch höhere Verteidigungsausgaben. «Es gäbe Notfallhaushalte, Kürzungen bei öffentlichen Ausgaben, wirtschaftliche Störungen und zusätzlichen finanziellen Druck», sagte der Nato-Generalsekretär. Deswegen dürfe man nicht vergessen, dass die Sicherheit der Ukraine die eigene Sicherheit sei.