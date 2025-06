Marineschiffe auf See, F-35-Kampfflieger und Zehntausende Polizisten und Soldaten: Den Haag ist bereit für den Nato-Gipfel ab Dienstag. Rund 40 Staats- und Regierungschefs werden in der niederländischen Küstenstadt erwartet, darunter US-Präsident Donald Trump. Nach Angaben der Regierung ist es die grösste Sicherheitsoperation in der Geschichte des Landes.