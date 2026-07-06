Warum belastet der Iran-Krieg den Gipfel?

Trump wirft europäischen Verbündeten vor, die USA im Krieg gegen den Iran nicht ausreichend unterstützt zu haben. Dabei ging es unter anderem um Stützpunkte, Überflugrechte und eine mögliche Rolle bei der Sicherung der Strasse von Hormus. In der Nato wurde vor dem Gipfel überlegt, Trump für die Zeit nach dem Iran-Krieg ein Engagement des Bündnisses bei der Sicherung der Schifffahrt durch die Meerenge in Aussicht zu stellen. Ein klares Ergebnis gab es allerdings nicht.