Keine Entscheidungen zu Ukraine-Beitritt erwartet

Entscheidungen über einen baldigen Nato-Beitritt der Ukraine soll es den Angaben zufolge bei dem Treffen nicht geben. Dazu sei auf dem Gipfel im vergangenen Jahr in Vilnius bereits ein starkes Signal ausgegangen. In der litauischen Hauptstadt hatte die Nato beschlossen, dass die Zukunft der Ukraine in der Allianz liegt und dass der Beitritt einfacher und schneller umgesetzt werden soll als dies sonst üblich ist. In Washington beschlossen werden soll demnach der Aufbau eines neuen gemeinsamen Analyse- und Trainingszentrums in Polen, mit dem der enge Austausch mit der Ukraine weiter intensiviert werden soll.