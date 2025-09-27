In seiner Auftakterklärung verwies Dragone auch auf die Geschichte. «Am 25. September 1939 verletzten sowjetische Bomber und Aufklärungsflugzeuge den Luftraum aller drei baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland. Diese Übergriffe waren mehr als nur eine Provokation. Sie waren das Auftaktsignal für Moskaus Entschlossenheit, seinen Willen durchzusetzen», sagte Dragone. «Dieser Moment sollte heute noch tief bei uns nachhallen».