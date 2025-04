Anlass für die Pressekonferenz von Rutte war ein Treffen der Nato-Aussenminister, das an diesem Donnerstag und Freitag in Brüssel organisiert wird. Im Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten bei den Beratungen erneut eine massive Erhöhung der Militärausgaben der europäischen Partner einfordern. Eine neue Zielvorgabe soll beim nächsten Gipfeltreffen im Juni in Den Haag vereinbart werden./aha/DP/nas