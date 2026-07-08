Viele wichtige Rüstungsgüter kommen aus den USA

Nun wird auf Freiwilligkeit gesetzt, um die Unterstützungszusage zu erfüllen. Frankreich wollte nach Angaben von Diplomaten auch deswegen keine konkrete BIP-Quote mittragen, weil es die sogenannte Purl-Initiative der Nato nicht gut findet. Diese sieht vor, dass in den USA hergestellte Munition und Waffen an die europäischen Verbündeten und Kanada verkauft werden - und diese sie dann der Ukraine zur Verfügung stellen.