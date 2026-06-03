Die Geschichte von Baltops geht zurück bis in den Kalten Krieg. Nach Angaben der Marine fuhr der US-Flugzeugträger «Intrepid» im Mai 1971 zusammen mit drei Zerstörern in die Ostsee, um seine Fähigkeiten zu demonstrieren. Der Verband habe sich damals bis auf 20 Seemeilen (entspricht etwa 37 Kilometern) der sowjetischen Küste genähert und sei damals rund um die Uhr von sowjetischen Aufklärungsflugzeugen beobachtet worden.