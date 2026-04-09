Trump übt auch nach Treffen mit Rutte Kritik

Nicht einmal 24 Stunden nach Verkündung der fragilen Waffenruhe im Iran-Krieg hatte Rutte am Mittwoch Trump in Washington getroffen. Auch danach äusserte Trump auf der Plattform Truth Social seinen Unmut: «Die Nato war nicht da, als wir sie brauchten, und sie wird auch nicht da sein, wenn wir sie wieder brauchen», schrieb er in Grossbuchstaben. In einem weiteren, knappen Post warf er Nato-Partnern am Donnerstag vor, ohne Druck nichts zu verstehen. Konkreter wurde er dabei allerdings nicht.