Verteidigungsminister Boris Pistorius wird das Manöver zusammen mit dem deutschen Nato-General Ingo Gerhartz beobachten. Gerhartz hat im niederländischen Brunssum das Kommando über das operative Hauptquartier («Allied Joint Force Command»). Das Nato-Kommando ist für die Verteidigung Mitteleuropas zuständig - vom Atlantik bis zur östlichen Grenze des Bündnisses.