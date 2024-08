Russische Truppen setzten unterdessen ihre Sturmangriffe rund um den Donbass in der Ostukraine fort. Bei Torezk tobten schwere Kämpfe in der Umgebung der Siedlung Nju Jork (New York), wie der Generalstab in Kiew in seinem Lagebericht mitteilte. Neun Angriffe seien abgeschlagen worden. Bei Pokrowsk wurden 25 russische Angriffe registriert. Auch diese Attacken seien abgewehrt worden, hiess es. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.