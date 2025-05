Zu aktuellen Vorschlägen aus Europa, das Nato-Ziel für die Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent des BIP zu erhöhen und dann auch noch Ausgaben für militärisch nutzbare Infrastruktur in Höhe von 1,5 Prozent vorzusehen, äusserte sich Whitaker nicht explizit. Zu den US-Forderungen nach den fünf Prozent sagte er mit Blick auf das an diesem Mittwochabend beginnende Aussenministertreffen in dem türkischen Urlaubsort Belek: «Wir freuen uns darauf, in dieser Woche mehr Details darüber zu erfahren, wie die Verbündeten dies umsetzen wollen.»