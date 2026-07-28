Naturenergie plant, das Netz weiter zu modernisieren und auszubauen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Finanzielle Angaben zu der Konzession und den geplanten Investitionen werden in der Mitteilung keine gemacht.
awp-robot/mk
(AWP)
Naturenergie Holding AG wird das Stromnetz in Maulburg weitere 20 Jahre betreiben. Die Gemeinde in Baden-Württemberg hat die Konzession erneut an den regionalen Netzbetreiber vergeben.
Naturenergie plant, das Netz weiter zu modernisieren und auszubauen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Finanzielle Angaben zu der Konzession und den geplanten Investitionen werden in der Mitteilung keine gemacht.
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