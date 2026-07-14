Es zeichne sich ab, dass der EBIT im ersten Semester rund 68 Millionen Euro betragen habe, nach 91 Millionen im Vorjahr, wie aus einer Mitteilung vom Dienstagabend hervorgeht. Ein deutlich tieferes Vermarktungsniveau der eigenen Erzeugung sowie eine schlechtere Wasserführung am Hochrhein und im Wallis in Verbindung mit einer niedrigeren Produktion der Wasserkraftwerke hätten zu tieferen Ergebnisbeiträgen geführt.