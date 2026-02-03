Die Wasserkraftproduktion fiel derweil im Vorjahresvergleich deutlich geringer aus. Ursache waren eine schwache Wasserführung am Hochrhein im ersten Halbjahr sowie Naturereignisse im Wallis. Diese Effekte hätten aber im zweiten Halbjahr durch hohe Vermarktungspreise und eine deutlich bessere Wasserführung am Hochrhein zu einem grossen Teil kompensiert werden.