Ziel sei eine höhere Versorgungssicherheit und die Vorbereitung auf steigende Strombedarfe, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.
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(AWP)
Naturenergie Holding hat in den vergangenen drei Jahren rund acht Millionen Euro in die Modernisierung des Stromnetzes in der Gemeinde Schluchsee investiert. Im Fokus standen die Erneuerung von Leitungen, Trafostationen und der Ausbau eines 20-kV-Ringsystems.
Ziel sei eine höhere Versorgungssicherheit und die Vorbereitung auf steigende Strombedarfe, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.
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