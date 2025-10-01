Vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Branchenumfelds und einer noch stärkeren Fokussierung der Geschäftsleitung der Gruppe auf Konzessionen und kommunale Verankerung, soll das Konzessions- und Kommunalmanagement neu organisiert werden. Deshalb habe man sich mit Philippeit darauf verständigt, künftig getrennte Wege zu gehen.