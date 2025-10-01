Der Abgang von Philippeit, der auch Geschäftsführer der Naturenergie Kommunal GmbH war, sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt, teilte das an der SIX kotierte deutsch-schweizerische Unternehmen am Mittwoch mit. Die Suche nach einem Nachfolger wurde eingeleitet.
Vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Branchenumfelds und einer noch stärkeren Fokussierung der Geschäftsleitung der Gruppe auf Konzessionen und kommunale Verankerung, soll das Konzessions- und Kommunalmanagement neu organisiert werden. Deshalb habe man sich mit Philippeit darauf verständigt, künftig getrennte Wege zu gehen.
Seine Dienste und Leistungen werden in der Mitteilung verdankt. Er war seit 2008 für Naturenergie tätig.
cf/ys
(AWP)