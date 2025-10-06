Damit soll unter anderem die Einspeisung erneuerbarer Energien aus dem Solarpark Hänner ermöglicht und die Versorgungssicherheit langfristig gestärkt werden, wie das an der SIX kotierte Unternehmen am Montag mitteilte. Der erste Bauabschnitt umfasse die Umstellung von Freileitungen auf Erdverkabelung, den Aufbau neuer Trafostationen sowie die Modernisierung bestehender Anlagen.
Der offizielle Baubeginn für den ersten Bauabschnitt ist den Angaben nach für das vierte Quartal 2025 oder das erste Quartal 2026 geplant. Mit den Massnahmen erhalte Murg eine moderne, nachhaltige und zukunftssichere Energieinfrastruktur, heisst es weiter.
sta/uh
(AWP)