Damit soll unter anderem die Einspeisung erneuerbarer Energien aus dem Solarpark Hänner ermöglicht und die Versorgungssicherheit langfristig gestärkt werden, wie das an der SIX kotierte Unternehmen am Montag mitteilte. Der erste Bauabschnitt umfasse die Umstellung von Freileitungen auf Erdverkabelung, den Aufbau neuer Trafostationen sowie die Modernisierung bestehender Anlagen.