Die Senderzellen enthalten Nanocontainer, in deren Membranen spezielle lichtempfindliche Moleküle sitzen. Mit einem Lichtimpuls können die Forschenden die Kommunikation zwischen den beiden Zellen in Gang setzen, hiess es weiter. Erreicht das Licht die Senderzelle, öffnen die lichtempfindlichen Moleküle den Nanocontainer, die darauf ihren Inhalt in das Innere der Senderzelle abgeben.