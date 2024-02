Die Gruppe der sieben führenden Industrienationen G7, zu der auch Deutschland gehört, würdigte in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung «den aussergewöhnlichen Mut Alexej Nawalnys». Die Gruppe stehe an der Seite seiner Frau, seiner Kinder und all jener, die ihm nahe waren. Nawalny habe sein Leben dem Kampf gegen die Korruption des Kreml und für freie und faire Wahlen in Russland geopfert. «Wir rufen die russische Regierung auf, die Umstände seines Todes lückenlos aufzuklären», hiess es in der Erklärung.