Der Bundesrat will künftig die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) auch für Elektro-Lastwagen zur Pflicht machen. Diese sollen aber weniger bezahlen müssen als Lastwagen mit fossilem Antrieb. Auch das soll die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn gegenüber der Strasse erhalten. Über die Vorlage dazu wird der Nationalrat voraussichtlich in der Wintersession entscheiden.