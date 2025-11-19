Der Bundesrat will künftig die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) auch für Elektrolastwagen zur Pflicht machen. Durch den Einbezug der Elektrolaster gelangen herkömmliche Fahrzeuge in eine höhere Abgabekategorie, was höhere Einnahmen generiert, wie Rösti erklärte. Auch das soll die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn gegenüber der Strasse erhalten. Über die Vorlage wird der Nationalrat voraussichtlich in der Wintersession entscheiden.