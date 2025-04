Das weiterhin schwierige wirtschaftliche Umfeld und politische Unabwägbarkeiten hätten den Unternehmen im Anlageuniversum der Nebag AG auch im vergangenen Jahr zugesetzt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Vor allem die Automobilindustrie in Deutschland habe das schwierige Umfeld übermässig zu spüren bekommen. Die Gesamtperformance betrug 2024 minus 7,3 Prozent nach -3,6 Prozent in 2023. Laut Verwaltungsrat ist dieses Ergebnis sehr enttäuschend.