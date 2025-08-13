Die am 2. April von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle haben nicht massiv auf die Beteiligungsgesellschaft durchgeschlagen. Das Umfeld sei für die Nebag neutral gewesen: «Einerseits ist das Anlageuniversum der Nebag AG von den internationalen Wirren wenig betroffen, andererseits verspüren aber gewisse Zulieferindustrien die zurückhaltende Investitionsbereitschaft der grossen internationalen Unternehmen.» Für das 2. Halbjahr erwartet der Verwaltungsrat weiterhin volatile Finanzmärkte.