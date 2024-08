Die Gesamtperformance kam bei -2,5 Prozent zu liegen. Insgesamt sei das Ergebnis für die Berichtsperiode «unbefriedigend» gewesen. So habe man «vom mehr oder weniger freundlichen Klima an den Finanzmärkten nur wenig profitieren können», schreibt VR-Präsident Martin Wipfli im Zwischenbericht an die Aktionäre. Insbesondere die grossen Beteiligungen hätten eine eher unbefriedigende Performance ausgewiesen.