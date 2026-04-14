Der Verwaltungsrat beurteilt das Ergebnis angesichts des schwierigen Marktumfelds als ansprechend und will weiterhin einen Partner für einen Zusammenschluss suchen. Auch würden das ungewisse politische Umfeld sowie die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten ihre Spuren in den Erfolgsrechnungen der Unternehmen hinterlassen. Nebag werde vor diesem Hintergrund ihre mittel sehr vorsichtig investieren.