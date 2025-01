Die Beteiligungsgesellschaft Nebag dürfte auch 2024 in den roten Zahlen geblieben sein. Nach ersten Berechnungen lag der innere Wert des Unternehmens per Ende 2024 bei 64,18 Millionen Franken. Dies entspricht 7,03 Franken je Aktie, wie Nebag am Freitag mitteilte. Am Ende des Vorjahres hatte er noch bei 7,93 Franken je Aktie gelegen.